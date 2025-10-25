Donnarumma ha cambiato il modo di giocare di Guardiola anche il City si è convertito ai lanci lunghi Athletic

Gianluigi Donnarumma ha preso il posto di Ederson come portiere del Manchester City, portando con sé uno stile diverso: meno costruzione dal basso, più sicurezza tra i pali. Guardiola ha accettato un gioco più diretto, con il 42% dei passaggi del portiere ora lunghi, contro il 30% della scorsa stagione. L’italiano ha già collezionato cinque clean sheet in otto gare, trasmettendo fiducia alla difesa. Dopo anni di eccellenze statistiche al Psg, Donnarumma si è subito imposto anche in Premier League. Arrivato per 26 milioni di sterline, è diventato in breve un leader silenzioso della nuova fase del City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Donnarumma ha cambiato il modo di giocare di Guardiola, anche il City si è convertito ai lanci lunghi (Athletic)

