Donald Trump | Controlliamo il Venezuela I prossimi? Cuba Messico e Colombia Il piano Donroe per dominare l' Occidente

Le dichiarazioni di Donald Trump riguardo al controllo del Venezuela e alle possibili azioni in Cuba, Messico e Colombia segnano un cambiamento nella sua politica estera. Dopo aver promesso pace e prosperità, le recenti affermazioni indicano un approccio più assertivo e strategico nella regione. Questo scenario solleva interrogativi sulle future relazioni internazionali e sugli equilibri di potere nell'America Latina.

Venezuela, Trump: «Siamo noi ad avere il controllo, vogliamo accesso al petrolio». Il tycoon minaccia nuovi attacchi - Il presidente americano Donald Trump ha minacciato un secondo attacco al Venezuela se chi è al potere a Caracas non si comporterà come richiesto da Washington. ilmessaggero.it

Trump: «Abbiamo noi il controllo del Venezuela». Le minacce a Cuba, Messico, Colombia e Iran - «Siamo noi ad avere il controllo in Venezuela», ha detto il presidente americano Donald Trump, parlando con i reporter a bordo dell'Air Force One. editorialedomani.it

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla nuova leader venezuelana, Delcy Rodriguez, un "accesso totale" alVenezuela in termini di risorse naturali e di altro tipo. - facebook.com facebook

