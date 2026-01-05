Trump avverte il nuovo leader del Venezuela e minaccia Cuba e Colombia

Il presidente Donald Trump ha rivolto un messaggio al nuovo leader del Venezuela, invitandolo a intraprendere azioni corrette e responsabili. Nella stessa occasione, ha espresso preoccupazioni riguardo alle relazioni con Cuba e Colombia, sottolineando l'importanza di mantenere stabilità e rispetto delle norme internazionali nella regione.

Il presidente americano Donald Trump avverte il nuovo leader del Venezuela di fare ciò che è giusto e minaccia Cuba e Colombia. Trump avverte il nuovo leader del Venezuela Dopo l'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli USA, il presidente americano Donald Trump avverte il nuovo leader del Venezuela, la vicepresidente Delcy Rodríguez. Medio Oriente, Trump vede Netanyahu e avverte Hamas: «Disarmi a breve o pagherà»; Trump avverte la Colombia, il presidente Petro "dovrebbe guardarsi le spalle" Durante la conferenza stampa a Mar-a-Lago sull'operazione militare in Venezuela, rispondendo a una domanda di un giornalista che chiedeva se anche il presidente Petro doveva; Israele-Gaza, Trump: Teheran rischia altri raid. Netanyahu rispetta la tregua; Iran: il regime spara sui manifestanti. Trump minaccia l'intervento. Venezuela, Maduro oggi in aula. Trump minaccia Colombia, Cuba, Messico e Iran - Dopo l'operazione militare in Venezuela, che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, il presidente americano Donald Trump non esclude nuove azioni nella regione: nel mirino ci sono Colombia, Cuba, Messico e Iran.

Trump alla leader venezuelana: “Faccia il giusto o pagherà ora voglio la Groenlandia” - Tensione con i nuovi vertici, che avvertono: “Difenderemo il greggio ... repubblica.it

Venezuela, Maduro oggi in tribunale. Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Maduro oggi in tribunale. tg24.sky.it

Sky tg24. . Trump avverte: "Siamo noi ad avere il controllo del Venezuela". Poi minaccia anche Colombia, Cuba, Messico e Iran. E insiste: "Ci serve la Groenlandia per la nostra sicurezza". Rodríguez giurerà oggi come presidente ad interim. All'America chiede - facebook.com facebook

#Venezuela Oggi Consiglio di Sicurezza Onu. Trump assicura che la presidente ad interim Rodriguez stia collaborando ma avverte: "Pronti a nuovo attacco". Il presidente americano torna poi a minacciare Colombia, Cuba e Messico e, dall'Air Force One, ins x.com

