Il picco dell' influenza arriverà tra due settimane

L'influenza stagionale continua a interessare un'ampia parte della popolazione italiana, con un numero di casi ancora elevato. Secondo le previsioni, il picco della diffusione si raggiungerà tra due settimane. È importante adottare le misure di prevenzione consigliate per ridurre il rischio di contagio e proteggere la propria salute e quella degli altri.

AGI - L' influenza stagionale continua a colpire milioni di italiani e il numero dei casi resta elevato su gran parte del territorio nazionale. È dunque fondamentale adottare comportamenti responsabili, riconoscere correttamente i sintomi e utilizzare in modo appropriato le terapie, evitando il ricorso improprio ai farmaci. Su questi aspetti interviene la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), che fornisce indicazioni utili per affrontare l' epidemia influenzale in corso, tutelare i soggetti più fragili e ridurre il rischio di complicanze. I dati dell'ultimo aggiornamento della sorveglianza RespiVirNet dell' Istituto Superiore di Sanità indicano che l'epidemia è entrata nella sua fase centrale, con un carico significativo sui servizi sanitari e sull'attività quotidiana dei medici. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il picco dell'influenza arriverà tra due settimane Leggi anche: Influenza, a Ferrara il picco (da 6mila casi) sarà tra due settimane: i sintomi e come si cura Leggi anche: Influenza, quando arriverà il picco di stagione: c'è la data La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Influenza, picco contagi in Italia: aumentano ricoveri in ospedale per polmonite - Il periodo post natalizio, complici i pranzi con amici e famiglia ma anche il ritorno a scuola e al lavoro, sarà segnato da un picco di contagi da nord a sud. tg24.sky.it

Influenza: quali sintomi aspettarci, come si previene e si cura: "Diffusione ampia, due varianti" - La stagione influenzale è ufficialmente iniziata e si preannuncia intensa. huffingtonpost.it

Influenza, 800mila nuovi casi e boom di polmoniti: quando arriva il picco, la mappa del virus e i numeri "nascosti" - Dall’inizio della stagione, oltre 7,5 milioni di italiani sono stati colpiti dal virus, con una lieve flessione registrata durante le ... msn.com

ARRIVA IL PICCO DELL’INFLUENZA: NO ANTIBIOTICI E ATTENTI AI LUOGHI CHIUSI

Picco dell’influenza stagionale 2026: la variante "K" colpisce duramente la Calabria: L'influenza stagionale di quest'anno ha raggiunto il suo picco a metà gennaio, con il virus "K" che sta colpendo in modo particolarmente violento e pesante. Il picco dei contag - facebook.com facebook

L'influenza verso il picco. Le contromisure della Regione. Tra poco al @TgrRai della #Sicilia delle 14 #IoSeguoTgr x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.