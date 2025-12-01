Influenza quando arriverà il picco di stagione | c' è la data

La stagione influenzale 2025-2026 è iniziata con circa quattro settimane di anticipo e la circolazione dei principali virus respiratori è già sostenuta in Italia e in Europa, come evidenziato dall'ultimo aggiornamento dell'OMS per la Regione europea. Il picco è atteso tra fine dicembre e inizio gennaio. Come avviene tradizionalmente nelle stagioni influenzali, i bambini risultano tra le fasce più colpite dalle infezioni respiratorie. L'ultimo report della sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità conferma infatti che l'incidenza più elevata delle infezioni respiratorie acute (ARI) riguarda i bambini tra 0 e 4 anni, con valori nettamente superiori rispetto alle altre fasce d'età. 🔗 Leggi su Iltempo.it

