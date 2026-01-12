Il Palermo C5 sale sull’ottovolante | i rosanero travolgono 8-2 il Palermo Futsal
Nel corso della sedicesima giornata del girone A di Serie C1, il Palermo C5 ha ottenuto una vittoria significativa contro il Palermo Futsal, con il punteggio di 8-2. La partita, disputata al Pala Don Bosco, ha mostrato l’efficacia della squadra rosanero in questa fase della stagione, consolidando la propria posizione in classifica. Un risultato che evidenzia l’impegno e la determinazione del team in un derby importante per entrambe le formazioni.
Nella sedicesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del ‘’Pala Don Bosco’’, si aggiudica il derby contro il Palermo Futsal Club imponendosi con un perentorio 8-2. A firmare il successo del Palermo C5 lo straordinario poker di Giannola e le reti di Musso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Palermo C5, la tripletta di Davì stende l'Isola c5: finisce 3-2 per i rosanero
Leggi anche: Palermo C5, i rosanero tornano a ruggire: Polisportiva Real Sports sconfitta 5-2
Il Palermo C5 sale sull’ottovolante: i rosanero travolgono 8-2 il Palermo Futsal - La vittoria consente ai rosanero di blindare il secondo posto in classifica e di restare a - palermotoday.it
Palermo Futsal Club, +3 in trasferta: vittoria nel derby contro la Merlo C5 - Il Palermo Futsal Club torna al successo e lo fa ancora una volta lontano dalle mura amiche del Tocha Stadium. livesicilia.it
WINTER SALE TUTTO Al 30%!!! Sconti fino al 50% su articoli selezionati. #modwear #sale #wintersale #sconti #palermo Offerta valida anche al @vintage_by_modwear_ Per ogni acquisto Free Beer al Modcafé - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.