Il Palermo C5 sale sull’ottovolante | i rosanero travolgono 8-2 il Palermo Futsal

Nel corso della sedicesima giornata del girone A di Serie C1, il Palermo C5 ha ottenuto una vittoria significativa contro il Palermo Futsal, con il punteggio di 8-2. La partita, disputata al Pala Don Bosco, ha mostrato l’efficacia della squadra rosanero in questa fase della stagione, consolidando la propria posizione in classifica. Un risultato che evidenzia l’impegno e la determinazione del team in un derby importante per entrambe le formazioni.

