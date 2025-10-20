Palermo C5 i rosanero tornano a ruggire | Polisportiva Real Sports sconfitta 5-2

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sesta giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", ritrova il sorriso: dopo la battuta d'arresto contro l'Akragras Futsal, infatti, la compagine rosanero si impone 5-2 sulla Polisportiva Real Sports. A firmare il successo della squadra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

palermo c5 rosanero tornanoPalermo C5, i rosanero tornano a ruggire: Polisportiva Real Sports sconfitta 5-2 - Nella sesta giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", ritrova il sorriso: dopo la battuta d'arresto contro l'Akragras Futsal, infatti, la compagi ... Scrive palermotoday.it

Palermo C5, i rosa tornano a ruggire: Polisportiva Real Sports sconfitta 5-2 - Nella sesta giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del “Pala Don Bosco”, ritrova il sorriso: dopo la battuta d’arresto contro l’Akragras Futsal, infatti, la compagi ... Segnala livesicilia.it

Palermo C5, primo ko in campionato: rosanero sconfitti 6-2 dall’Akragas - 2 dall’Akragas Futsal, match disputato al Palazzetto Multifunzionale “La Malfa” di Agrigento. Scrive mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo C5 Rosanero Tornano