Palermo C5 i rosanero tornano a ruggire | Polisportiva Real Sports sconfitta 5-2
Nella sesta giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del "Pala Don Bosco", ritrova il sorriso: dopo la battuta d'arresto contro l'Akragras Futsal, infatti, la compagine rosanero si impone 5-2 sulla Polisportiva Real Sports. A firmare il successo della squadra. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
