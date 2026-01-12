Il paesaggio | dalla macchia al contemporaneo edizione 2026 al Gamec
Dal 10 al 28 gennaio 2026, il GAMeC di Pisa ospita l'esposizione
Il Paesaggio: Dalla Macchia al Contemporaneo Edizione 2026 Si inaugurerà Sabato 10 Gennaio 2026 alle ore 17,30 (visitabile fino al 28 Gennaio 2026 con ingresso libero) ordinata e curata da Massimiliano Sbrana, presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo,26) la mostra "Dalla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Il Paesaggio: Dalla Macchia al Contemporaneo / Edizione 2026 @GAMeCPisa - Si inaugurerà Sabato 10 Gennaio 2026 alle ore 17,30 (visitabile fino al 28 Gennaio 2026 con ingresso libero) ordinata e curata da Massimiliano Sbrana, presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa ... liquidarte.it
