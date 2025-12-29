Verona si apre al contemporaneo | Paganini Paradise debutta all’Arena per il Festival 2026

Verona accoglie il Festival 2026 con l’anteprima di “Paganini Paradise” all’Arena, una produzione di Balich Wonder Studio. Dopo il successo di “Viva Vivaldi”, questa nuova opera propone un’esperienza che unisce musica, tecnologia e innovazione, offrendo al pubblico un’occasione di confronto tra tradizione e contemporaneo. Un evento che riflette l’impegno della città nel proporre spettacoli di alto livello, in un contesto storico e suggestivo.

Dopo il successo di "Viva Vivaldi. The Four Seasons Immersive Concert", Balich Wonder Studio torna all'Arena di Verona con una nuova creazione che promette di fondere musica, tecnologia ed emozione. "Paganini Paradise. Superlive Immersive Concert" debutterà in anteprima mondiale il prossimo 18.

