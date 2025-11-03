Mostra ' My Way' edizione 2025 al Gamec

Pisatoday.it | 3 nov 2025

Sabato 8 novembre 2025 alle ore 17, presso il GAMeC CentroArteModerna di Pisa (Lungarno Mediceo, 26), si inaugurerà la mostra My Way, edizione 2025, ideate e curata da Massimiliano Sbrana. Un percorso breve ma intenso, che attraversa le visioni di quattro autori attivi sulla scena nazionale e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

