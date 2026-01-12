Il medico napoletano che ha ridato la vista a una bambina del Ghana | la storia di Melody

Il medico napoletano che ha restituito la vista a Melody, una bambina del Ghana, dimostra come interventi mirati e competenza possano fare la differenza. In pochi minuti, in una sala operatoria semplice, è stato possibile migliorare la qualità di vita di una giovane paziente, portando speranza e sollievo. Questa storia evidenzia l’importanza dell’assistenza sanitaria globale e dell’impegno di professionisti dedicati.

Un intervento chirurgico durato pochi minuti, una sala operatoria essenziale, una bambina di dieci anni arrivata con la vista ridotta a zero. È una storia di medicina d’eccellenza e solidarietà internazionale quella che arriva dal Ghana, dove il professor Vincenzo Orfeo, primario dell’Oculistica. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

