Il medico napoletano che ha ridato la vista a una bambina del Ghana | la storia di Melody
Il medico napoletano che ha restituito la vista a Melody, una bambina del Ghana, dimostra come interventi mirati e competenza possano fare la differenza. In pochi minuti, in una sala operatoria semplice, è stato possibile migliorare la qualità di vita di una giovane paziente, portando speranza e sollievo. Questa storia evidenzia l’importanza dell’assistenza sanitaria globale e dell’impegno di professionisti dedicati.
Un intervento chirurgico durato pochi minuti, una sala operatoria essenziale, una bambina di dieci anni arrivata con la vista ridotta a zero. È una storia di medicina d’eccellenza e solidarietà internazionale quella che arriva dal Ghana, dove il professor Vincenzo Orfeo, primario dell’Oculistica. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Il medico che ha curato la bimba arrivata da Gaza a Firenze con tumore di 1,5 chili: “Mai vista una massa così”
Leggi anche: Dona rene al fratello 19enne, la storia di Concetta: “Ha rischiato di morire, ma gli ha ridato speranza”
Il medico napoletano che ha ridato la vista a una bambina del Ghana: la storia di Melody - La piccola di 10 anni aveva perso quasi completamente la vista a causa di una grave cataratta traumatica causata da un incidente con una pietra ... napolitoday.it
Il medico napoletano Antonio Marfella, presidente di ISDE-Medici Ambiente Napoli, è un veterano della lotta dei comitati cittadini della Terra dei Fuochi, culminata nella sentenza della Corte EDU che ha ordinato all'Italia di intervenire. https://l.euronews.co - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.