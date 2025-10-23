Il medico che ha curato la bimba arrivata da Gaza a Firenze con tumore di 1,5 chili | Mai vista una massa così

È stata operata al Meyer di Firenze la bambina con un tumore raro che a fine settembre era stata evacuata da Gaza. Come ha raccontato a Fanpage.it Enrico Ciardini, che ha coordinato l'operazione di rimozione della neoplasia, quello della bambina era un caso particolare e delicato, che ha richiesto la partecipazione di molti esperti diversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

