Il medico che ha curato la bimba arrivata da Gaza a Firenze con tumore di 1,5 chili | Mai vista una massa così
È stata operata al Meyer di Firenze la bambina con un tumore raro che a fine settembre era stata evacuata da Gaza. Come ha raccontato a Fanpage.it Enrico Ciardini, che ha coordinato l'operazione di rimozione della neoplasia, quello della bambina era un caso particolare e delicato, che ha richiesto la partecipazione di molti esperti diversi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
