Il maxi progetto della metropolitana rischia di saltare per colpa di un euro

Da monzatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maxi progetto della metropolitana di Milano è a rischio di rinvio a causa di questioni finanziarie di modesta entità. Il ministro Matteo Salvini ha confermato il suo supporto, mentre il Comune di Milano ha approvato gli indirizzi per la sottoscrizione di una nuova convenzione con Ministero e Regione Lombardia. Questa intesa riguarda il finanziamento che permetterà di estendere la metropolitana a Monza, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture urbane.

Il ministro Matteo Salvini ha più ribadito il via libera al progetto; il Comune di Milano ha approvato gli indirizzi per la sottoscrizione della nuova convenzione con Ministero e Regione Lombardia per il finanziamento che porterà la metropolitana a Monza; la giunta guidata dal sindaco Paolo. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Zirkzee ha scelto la Roma di Gasperini ma l’affare rischia di saltare: colpa della Coppa d’Africa

Leggi anche: Blitz della Polizia Metropolitana: maxi sequestro di rifiuti e merce contraffatta tra Sant’Antimo e Napoli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

maxi progetto metropolitana rischiaIl maxi progetto della metropolitana rischia di saltare (per colpa di un euro) - Tutti gli attori coinvolti nel progetto da mesi ribadiscono che è tutto pronto per portare la metropolitana a Monza, ma manca l'ok del MEF ... monzatoday.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.