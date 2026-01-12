Il maxi progetto della metropolitana rischia di saltare per colpa di un euro
Il maxi progetto della metropolitana di Milano è a rischio di rinvio a causa di questioni finanziarie di modesta entità. Il ministro Matteo Salvini ha confermato il suo supporto, mentre il Comune di Milano ha approvato gli indirizzi per la sottoscrizione di una nuova convenzione con Ministero e Regione Lombardia. Questa intesa riguarda il finanziamento che permetterà di estendere la metropolitana a Monza, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture urbane.
Il ministro Matteo Salvini ha più ribadito il via libera al progetto; il Comune di Milano ha approvato gli indirizzi per la sottoscrizione della nuova convenzione con Ministero e Regione Lombardia per il finanziamento che porterà la metropolitana a Monza; la giunta guidata dal sindaco Paolo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
