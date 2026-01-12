Il maxi progetto della metropolitana rischia di saltare per colpa di un euro

Il maxi progetto della metropolitana di Milano è a rischio di rinvio a causa di questioni finanziarie di modesta entità. Il ministro Matteo Salvini ha confermato il suo supporto, mentre il Comune di Milano ha approvato gli indirizzi per la sottoscrizione di una nuova convenzione con Ministero e Regione Lombardia. Questa intesa riguarda il finanziamento che permetterà di estendere la metropolitana a Monza, contribuendo allo sviluppo delle infrastrutture urbane.

Arriva alle battute fiinali il progetto Mountains For Future presentato lo scorso anno nella sede di Città metropolitana di Torino a cura della Fondazione 20 marzo 2006 con Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino. Sono state censite circa 40mi - facebook.com facebook

Città metropolitana, approvato progetto per ciclovia Mediana Nord: 14 km da Mugnano a Licola x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.