Zirkzee ha scelto la Roma di Gasperini ma l'affare rischia di saltare | colpa della Coppa d'Africa
La Roma ha in mano l'accordo con Joshua Zirkzee che ha scelto Gasperini per il suo rientro in Serie A. Ma c'è un problema, col Manchester United prende tempo: ha già due attaccanti impegnati in Coppa d'Africa e non lo cederà prima del 18 gennaio. Se non a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Diao salta la Coppa d’Africa con il Senegal, paga l’infortunio ‘delle polemiche’ di Roma-Como
Leggi anche: Coppa d’Africa 2026, chi sono i convocati della Serie A: da Lookman a N’Dicka, l’elenco squadra per squadra
Zirkzee più Raspadori, la Roma prova il doppio colpo: i dettagli delle trattative; Roma, è quasi fatta per Zirkzee. Milan, Nkunku può partire. Juve, il nuovo ds è l’ex Genoa Ottolini; La nuova mossa della Roma per Zirkzee. Massara ha pronte le alternative: ci sono quattro nomi per Gasperini; Dumfries operato alla caviglia, torna a marzo, Roma su Beto in alternativa a Zirkzee, Dembelé vince anche il Best Fifa Awards.
Zirkzee ha scelto la Roma di Gasperini ma l’affare rischia di saltare: colpa della Coppa d’Africa - Ma c’è un problema, col Manchester United prende tempo: ha già due attaccanti impegnati in Coppa ... fanpage.it
Zirkzee alla Roma: l'ex Bologna corre da Gasperini. Le ultime sul centravanti - Dopo lo sfogo del tecnico nel post partita con la Juventus si è registrata un'accelerata nella trattativa con il Manchester United. romatoday.it
Roma, ecco il centravanti per Gasp: è fatta per Zirkzee. E oggi si chiude per Raspadori - L’olandese arriverà a metà gennaio in prestito con obbligo Jack da Gasp a inizio 2026: manca solo l’ok sulla formula ... msn.com
AsRomalive.it. .diedlonely · home. #Zirkzee e #Raspadori! #Gasperini ha scelto la nuova coppia d’attacco della #Asroma. Secondo voi #Massara riuscirà ad accontentarlo #Calciomercato @angelopapi84 - facebook.com facebook
LA GIORNATA - #Sozza arbitra #JuveRoma, #Dovbyk ancora a parte. #Zirkzee prima scelta, #Pasalic e #Detourbet le alternative #ASRoma #ManaManaSportRoma x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.