Zirkzee ha scelto la Roma di Gasperini ma l'affare rischia di saltare | colpa della Coppa d'Africa

La Roma ha in mano l'accordo con Joshua Zirkzee che ha scelto Gasperini per il suo rientro in Serie A. Ma c'è un problema, col Manchester United prende tempo: ha già due attaccanti impegnati in Coppa d'Africa e non lo cederà prima del 18 gennaio. Se non a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

