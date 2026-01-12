Il Guardian celebra McTominay l’uomo ovunque che difende e segna da centravanti | Ha salvato il Napoli

Il Guardian dedica un approfondimento a Scott McTominay, evidenziando la sua versatilità in campo, capace di difendere e di segnare anche da centravanti. La giornalista Nicky Bandini sottolinea il contributo dell’attaccante scozzese nel recente successo del Napoli, definendolo un elemento chiave per la squadra. Un’analisi che mette in luce le qualità e l’impatto di McTominay nel contesto della Serie A.

Scott McTominay. È lui in apertura della sezione sportiva del Guardian nel tradizionale commento alla Serie A della giornalista Nicky Bandini. Che si chiede se e come l’inglese – diventato calcisticamente scozzese – potrà avere un anno migliore del 2025 in cui ha vinto lo scudetto col Napoli, ha portato la Scozia ai Mondiali ed è arrivato 18esimo al Pallone d’oro. E visto quel che si è visto domenica sera a Milano. Scrive il Guardian che McTominay si è definito “ossessivo” quando si tratta di provare a migliorarsi, ma alcune imprese sono difficili da superare. Scrive che Domenica sera, a San Siro, la difesa dello scudetto da parte del Napoli sarebbe stata messa a dura prova contro l’Inter. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

