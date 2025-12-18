McTominay 19° nella top 100 del Guardian | un giurato l’ha votato come numero 1

Il 2025 si avvia alla conclusione e il Guardian svela le posizioni calde della sua classifica dei migliori 100 calciatori dell’anno. Tra sorprese e conferme, spicca Scott McTominay, 19° e votato come numero 1 da un giurato. La metodologia del quotidiano inglese, più critica del Pallone d’Oro, rende questa lista un vero e proprio spaccato delle stelle emergenti e consolidate del calcio internazionale.

La classifica di fine anno dei migliori 100 giocatori del 2025 del Guardian arriva alle posizioni calde: in attesa della top ten il quotidiano inglese (che per stilare una classifica usa una metodologia che a confronto il Pallone d'Oro è un premio di quartiere) snocciola le posizioni dalla 11 a 40. Ed ecco, come preventivato, Scott McTominay. È diciannovesimo. Un bel po' davanti a Messi (34°). McTominay è il primo della Serie A, davanti a Lautaro Martinez ventesimo. "Il Napoli – scrive il Guardian nel giudizio – ha vinto la Serie A quattro volte nei suoi 99 anni di storia. Se i suoi primi due Scudetti sono ricordati soprattutto per la magia di Diego Maradona, e il terzo per le prestazioni rivelatrici di Khvicha Kvaratskhelia, il trionfo di quest'anno sarà per sempre associato a Scott McTominay.

