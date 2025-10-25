Diretta Live Napoli-Inter 2-0 | McTominay segna il bis
Tempo di big match per l’ottava giornata di Serie A. Napoli e Inter si affronteranno a partire dalle ore 18:00 del 25 ottobre nella cornice dello stadio Maradona. Segui con noi la Diretta Live della partita. 3 minuti fa 25 Ottobre 2025 19:18 7:18 pm 53?- Gol di McTominay!. In ripartenza Spinazzola pesca in avanti McTominay. Il calciatore dimostra tutte le sue capacità balistiche e batte Sommer! 9 minuti fa 25 Ottobre 2025 19:12 7:12 pm 47?- Occasione per l’Inter!. 47?- Il secondo tempo dell’Inter inizia con una grande reazione. Calhanoglu tira alto, di molto sopra la traversa. 11 minuti fa 25 Ottobre 2025 19:09 7:09 pm Inizia il secondo tempo!. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
