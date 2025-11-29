Finisce l' era del sindaco Antonio Pannone | i consiglieri firmano davanti al notaio

Termina davanti ad un notaio l'esperienza del sindaco Antonio Pannone. Con 14 firme, tra cui quella di Giuseppe Affinito, Sara Tralice, Assunta di Maso, Giuseppe Migliore, Benito Zanfardino classe 82, Mariacarmina Sepe, Gennaro Giustino, Antonio Iazzetta, Antonio Caiazzo, Marianna Salierno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

