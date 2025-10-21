A novembre elezioni nella sede della Curva Sud all’interno del Comunale Assemblea di Orgoglio Amaranto Nuovo direttivo del comitato tifosi

AREZZO Dopo l'assemblea di fine mandato che si è tenuta lo scorso 9 ottobre, Orgoglio Amaranto va verso il rinnovo del direttivo e ha indetto nuove elezioni per la giornata di sabato 8 novembre. Per l'occasione la sede del comitato all'interno della Curva Sud Lauro Minghelli sarà aperta con orario continuato dalle 10 alle 18 per permettere, a tutti i soci in regola con il tesseramento dell'anno solare in corso, di poter venire a esprimere le proprie preferenze rispetto alla lista dei candidati. Per presentare la propria candidatura basta essere soci e mandare un'email, esprimendo la propria volontà, a orgoglioamaranto@gmail.

