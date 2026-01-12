Il giorno del giudizio per gli arbitri oggi prima udienza per il presidente dell’Aia Zappi

Oggi si svolge la prima udienza presso il Tribunale federale di Roma riguardo al presidente dell’Aia, Antonio Zappi. La Procura federale lo accusa di aver esercitato pressioni considerate aggressive e indebite per le dimissioni di Ciampi e Pizzi, ex designatori di categorie C e D. L’udienza, alle ore 11 in via Campania, segna un passaggio importante nel procedimento che coinvolge le responsabilità e le decisioni del massimo rappresentante arbitrale italiano.

Oggi il presidente dell'Aia Antonio Zappi si presenterà in udienza davanti al Tribunale federale di Roma alle ore 11 in via Campania per l'accusa della Procura federale di aver spinto alle dimissioni Ciampi e Pizzi, ex designatori di C e D con modalità ritenute aggressive e indebite. Zappi si era difeso dichiarandosi innocente: « Io e il Comitato Nazionale abbiamo sempre operato nel pieno rispetto delle regole e nell'esclusivo interesse dell'Associazione, che meno di dieci mesi fa ci ha conferito un mandato forte, chiaro e pienamente legittimato dal voto degli associati». E ra convinto di poter evitare il procedimento con un patteggiamento scontando un'inibizione (l'equivalente della squalifica) di 15 giorni, ma il procuratore federale l'aveva respinta.

