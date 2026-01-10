AIA lunedì il giorno del giudizio per il presidente Zappi | le carte dell’inchiesta che scuote il mondo arbitrale e i possibili scenari

Lunedì 12 gennaio rappresenta un momento cruciale per l’AIA, con il giudizio atteso per il presidente Zappi. L’inchiesta in corso sta attirando l’attenzione sul settore arbitrale, sollevando molte domande e incertezze. In questo contesto, emerge l’importanza di comprendere le carte e gli eventuali sviluppi che potrebbero influenzare il futuro dell’organizzazione e del mondo sportivo italiano.

AIA, lunedì 12 gennaio sarà il giorno del giudizio per il presidente Zappi: le carte dell’inchiesta che sta sconvolgendo il mondo arbitrale e gli scenari Il mondo arbitrale italiano trattiene il fiato. Lunedì 12 gennaio sarà il giorno del giudizio per Antonio Zappi, attuale presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), chiamato a comparire davanti al Tribunale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

