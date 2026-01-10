AIA lunedì il giorno del giudizio per il presidente Zappi | le carte dell’inchiesta che scuote il mondo arbitrale e i possibili scenari

Lunedì 12 gennaio rappresenta un momento cruciale per l’AIA, con il giudizio atteso per il presidente Zappi. L’inchiesta in corso sta attirando l’attenzione sul settore arbitrale, sollevando molte domande e incertezze. In questo contesto, emerge l’importanza di comprendere le carte e gli eventuali sviluppi che potrebbero influenzare il futuro dell’organizzazione e del mondo sportivo italiano.

AIA, lunedì 12 gennaio sarà il giorno del giudizio per il presidente Zappi: le carte dell’inchiesta che sta sconvolgendo il mondo arbitrale e gli scenari Il mondo arbitrale italiano trattiene il fiato. Lunedì 12 gennaio sarà il giorno del giudizio per Antonio Zappi, attuale presidente dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri), chiamato a comparire davanti al Tribunale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - AIA, lunedì il giorno del giudizio per il presidente Zappi: le carte dell’inchiesta che scuote il mondo arbitrale e i possibili scenari Leggi anche: Calcio: "dimissioni e crisi di pianto", le carte dell'inchiesta che scuote il mondo degli arbitri Leggi anche: Caos arbitri, la Procura Figc verso il deferimento del presidente dell'Aia Zappi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Menù del giorno A pranzo dal lunedì al venerdì escluso festivi Il menù è disponibile anche su glovo Ci troviamo in Via Roma, 104, Caserta Prenotazioni: 0823 354831 #TrattoriaCaprese #pizza #CucinaItaliana #BuonAppetito #casertafood - facebook.com facebook #MotoGP Marc Marquez è già sceso in pista all'Aspar Circuit con una Ducati Panigale V2. Confermato quanto anticipato qui lunedì, in contrapposizione a chi aveva preannunciato un suo ritorno in pista al Ricardo Tormo di Valencia e con una V4. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.