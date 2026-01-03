Genoa-Pisa al Ferraris finisce 1-1 Gol di Colombo risponde Leris De Rossi | Siamo stati troppo impauriti | Le foto | La cronaca

Il match tra Genoa e Pisa si conclude con un pareggio 1-1 al Ferraris, con i gol di Colombo e Leris. La partita, caratterizzata da tensione e nervosismo, termina tra i fischi del pubblico. Per il Genoa, prossimi impegni sono la trasferta contro il Milan e un altro scontro diretto contro il Cagliari, in un momento cruciale per la classifica salvezza.

