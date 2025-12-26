La piena a Lugo il monitoraggio della sindaca | Permane un discreto franco arginale
Aggiorna la sindaca di Lugo Elena Zannoni: “Siamo andati a vedere alcuni punti di passaggio della piena a Lugo e San Potito. Non rileviamo, al momento, problemi e permane un discreto franco arginale”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Ex Ilva, la sindaca Salis: “Dal ministero nessuna certezza”. Bucci: “L’obiettivo è la piena ripresa della produzione”
Leggi anche: Lugo, l’Ausl fa il punto in consiglio comunale: "Ospedale Umberto I verso la piena operatività". Cau promosso
Diretta maltempo in Emilia-Romagna, evacuazioni per rischio esondazione nel Ravennate. Preoccupa la piena del Senio: notte di paura; LA DIRETTA - Attesa per le piene dei fiumi, torna la paura alluvione: evacuazioni nella serata di Natale; Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Diretta; Piene dei fiumi, situazione sotto controllo in Bassa Romagna. «Ma resta il divieto assoluto di andare sugli argini».
Ordinanza di evacuazione preventiva anche a Solarolo e Lugo - La preoccupazione per il fiume Senio colpisce anche Solarolo e Lugo, in attesa del passaggio del picco di piena. ravennawebtv.it
A causa della piena del fiume Senio in arrivo nel nostro territorio, è stata disposta l' dal fiume Senio a Lugo e San Potito. Inoltre, si invitano i - facebook.com facebook
