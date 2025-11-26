Natale 2025 in piazza della Repubblica torna il fascino della ruota panoramica

Anche per le festività del Natale 2025 la ruota panoramica sarà a Livorno. Non solo villaggio di Natale in villa Fabbricotti e pista del ghiaccio in piazza Venti Settembre. La ditta incaricata, infatti, nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre ha dato il via alle procedure di montaggio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

