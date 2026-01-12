Il Cup di Marciano amplia i servizi | dal 12 gennaio attivo il ritiro referti

Dal 12 gennaio 2026, il CUP di Marciano della Chiana amplia i propri servizi, introducendo il servizio di ritiro referti. Questa novità permette ai cittadini di accedere più facilmente ai propri risultati diagnostici, garantendo un servizio più completo e efficiente. L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a usufruire delle nuove modalità di accesso, confermando l’impegno nella qualità e nella vicinanza ai bisogni della comunità.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – L’Amministrazione Comunale del Comune di Marciano della Chiana comunica un importante potenziamento dei servizi offerti dal CUP di Marciano della Chiana. A partire da lunedì 12 gennaio 2026, sarà infatti attivo anche il servizio di ritiro referti, che si affiancherà a quelli già presenti: prenotazioni sanitarie, stampe e inserimento delle esenzioni per reddito. Si tratta di un intervento concreto che va nella direzione di una sanità più vicina ai cittadini, capace di rispondere in modo semplice ed efficace ai bisogni quotidiani della popolazione. Il nuovo servizio è pensato per tutti gli utenti, ma assume un valore ancora più significativo per anziani, persone con difficoltà motorie o con ridotta autonomia negli spostamenti, che potranno così evitare trasferimenti onerosi verso altre strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

