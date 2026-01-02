Cup Asp Catania | dal 12 gennaio nuove fasce orarie per prenotazioni e visite

Dal 12 gennaio, il Centro unico di prenotazione (Cup) dell’Asp di Catania introduce nuove fasce orarie. A partire da questa data, il numero verde 800 954 414 sarà disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 in poi. Questi cambiamenti mirano a migliorare il servizio e garantire un accesso più semplice alle prenotazioni e alle visite mediche per i cittadini della provincia.

Nuovi orari per il Centro unico di prenotazione (Cup) dell'Asp di Catania. A partire da lunedì 12 gennaio, il numero verde Cup 800 954 414 sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.45, per la prenotazione di visite e esami specialistici, sia tramite servizio sanitario.

Nuovi orari per il Centro Unico di Prenotazione dell'Asp di Catania Dal 12 gennaio il numero verde 800 954 414 è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.45.

