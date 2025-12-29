Atalanta-Inter 0-1 Lautaro | Questo era uno scontro diretto
Nell’ultimo incontro di campionato, l’Inter ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta allo stadio Gewiss Stadium. La partita ha visto Lautaro Martinez segnare il gol decisivo, consolidando la posizione della squadra in classifica. Un risultato importante in un confronto diretto tra due delle formazioni più competitive della Serie A.
La serata di oggi è stata estremamente positiva per l’Inter, che in quel del Gewiss Stadium è riuscita a battere con un 1-0 di misura l’Atalanta. Un successo fondamentale, che permette ai nerazzurri di tornare in vetta alla classifica dopo i successi di Napoli e Milan nel pomeriggio odierno. I meneghini hanno dato una risposta importante, al termine di una ottima prestazione e soffrendo nel finale dato il pressing della Dea. Al termine del match, il marcatore dello 0-1 Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Questo era uno scontro diretto, hanno fatto tantissimo nell’arco degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
