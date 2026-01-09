Il Conservatorio Cimarosa di Avellino esplora Bach tra clavicembalo e pianoforte

Il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino presenta “Il Bach della tastiera”, un progetto che mette a confronto le interpretazioni storiche e moderne delle opere di Bach. Attraverso l’uso di clavicembalo e pianoforte, l’iniziativa approfondisce le diverse modalità esecutive, offrendo un'occasione di studio e riflessione sul patrimonio bachiano. Un’occasione per apprezzare la ricchezza e la profondità della musica di Bach attraverso strumenti differenti.

Il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino promuove “Il Bach della tastiera”. Clavicembalo e pianoforte tra tradizione e attualità, un’iniziativa di alto profilo dedicata allo studio e al confronto delle prassi esecutive bachiane. Il progetto si articolerà in quattro giornate di seminari e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Avellino, “Musica come dialogo di Pace e Amore” al Conservatorio Cimarosa Leggi anche: Al Teatro Gesualdo di Avellino “L’Elisir d’Amore” del Conservatorio Cimarosa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Conservatorio Cimarosa di Avellino esplora Bach tra clavicembalo e pianoforte. Conservatorio «Cimarosa» tra masterclass, workshop, concerti e ricerca - Nella settimana che precede la Festa della Musica, il Conservatorio «Domenico Cimarosa» di Avellino sfodera un’articola e ampia programmazione che rappresenta il frutto dell’interconnessione della sua ... ilmattino.it Avellino, il violino di Mónika Tóht al conservatorio Cimarosa - Mónika Tóht, una delle violiniste con maggiori riconoscimenti a livello internazionale, è la protagonista della masterclass che si terrà al Conservatorio di Avellino da oggi fino a sabato prossimo. ilmattino.it Il 'Cimarosa' fa risuonare l'Irpinia: tre giorni di musica - Con questo spirito il Conservatorio 'Domenico Cimarosa', guidato dalla direttrice Maria Gabriella Della ... ansa.it Rassegna Internazionale Chitarre al Cimarosa Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” apre le porte a una rassegna di respiro internazionale dedicata alla chitarra, strumento di tradizione e di continua sperimentazione. Un calendario ricco di conc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.