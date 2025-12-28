Netto 3-0 del Milan al Verona Ravezzani | Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente
Il Milan ha conquistato una convincente vittoria per 3-0 contro il Verona di Zanetti. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato sulla propria pagina X questa prestazione, sottolineando come la squadra abbia finalmente superato una fase difficile, dimostrando determinazione e solidità in campo. Un risultato che può rappresentare un segnale positivo per il cammino dei rossoneri.
Il direttore di 'TeleLombardia' Fabio Ravezzani ha commentato sul proprio profilo X la vittoria del Milan contro il Verona di Zanetti. Ecco il suo pensiero sul netto successo dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
