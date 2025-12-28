Netto 3-0 del Milan al Verona Ravezzani | Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente

Il Milan ha conquistato una convincente vittoria per 3-0 contro il Verona di Zanetti. Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato sulla propria pagina X questa prestazione, sottolineando come la squadra abbia finalmente superato una fase difficile, dimostrando determinazione e solidità in campo. Un risultato che può rappresentare un segnale positivo per il cammino dei rossoneri.

Ravezzani: Finalmente battuta una piccola in modo netto e convincente

FINISCE QUI MILAN 3 VERONA 0. Il 2025 del #Milan si chiude con un netto 3-0 al Verona a San Siro: a segno #Pulisic e #Nkunku con una doppietta. Rossoneri momentaneamente al primo posto Milan Nel Cuore - facebook.com facebook

Il #Milan chiude l'anno con un netto 3-0 contro il Verona. È la partita di #Nkunku, primi due gol in serie A per il francese. Garanzia #Pulisic, ottavo centro in campionato. Applausi di tutto lo stadio per #Modric x.com

