Il caso Trapani e il delitto di rubare i sogni ai ragazzi
Il caso di Trapani evidenzia come, in alcune situazioni, i sogni dei giovani possano essere messi a rischio. Quattro ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, si trovano coinvolti in un episodio difficile, costretti a compiere azioni contro la loro volontà in un contesto sportivo complicato. Un esempio di come siano spesso i giovani a pagare il prezzo più alto in situazioni di pressione e ingiustizia.
Non sono i professionisti che scappano e abbandonano il campo per infortuni lampo a ferire di più. È lo spettacolo che vede protagonisti loro malgrado quattro ragazzi del vivaio, tre diciottenni e un sedicenne (Alberti, Giacalone, Martinelli, Patti), lasciati soli contro Trento, costretti a commettere falli uno dopo l'altro, plateali, premeditati, fino a esaurire il quorum. Quattro minuti e undici secondi. Partita chiusa dagli arbitri perché è rimasto un solo giocatore. Il copione era già stato recitato pochi giorni prima in Champions: sette minuti scarsi, un solo superstite. Stessi protagonisti involontari, stessi falli sistematici, stessa vergogna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
