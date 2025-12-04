Posato sopra un manto di trucioli c’è un tondino di legno colorato di viola e di azzurro, con al centro una scritta gialla. "Che i sogni si avverino". E’ tutto qui. E’ la magia del Natale, è lo spirito di un bambino, che troppo spesso rischia di annebbiarsi col passare dei calendari. Ed è tutto quello che serve. Perché i sogni del quale parla il presepe realizzato negli spazi della chiesa di Sant’Agostino dai ragazzi della Cils con la supervisione dell’associazione Pro Natura, non si comprano. Per intercettarli, bisogna spostarsi alla ‘stazione’ successiva rispetto a quella del tondino di legno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presepe dei ragazzi della Cils: "Che i vostri sogni si avverino"