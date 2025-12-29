Caso Trapani Basket | il club minaccia di non giocare contro Bologna Ma Federazione e Lega non cedono

Il Trapani Basket ha annunciato la possibilità di non partecipare alla prossima partita contro Bologna, suscitando tensioni tra club, Federazione e Lega. Quest’ultima ha ribadito l’importanza di rispettare le regole e l’immagine del campionato, sottolineando che comportamenti di questo tipo non sono tollerati. La situazione evidenzia le sfide nella gestione delle relazioni tra le parti e l’importanza di mantenere un clima di rispetto e collaborazione nel mondo del basket.

Trapani Shark minaccia di non scendere in campo, Lega e Federazione non ci stanno: "Comportamento che lede l'immagine dell'intero movimento ". Il caso Trapani Shark continua a tenere banco nel basket italiano e il rapporto tra la società capeggiata da Valerio Antonini – con tanti problemi economici – e le istituzioni cestistiche è sempre più teso e al limite. Il club trapanese, infatti, dopo la gara persa in casa contro Varese, ha manifestato – attraverso il ds Valeriano D'Orta in sala stampa – la volontà di non presentarsi nel quattordicesimo turno a Bologna il prossimo 4 gennaio. Viste le difficoltà dell'ultimo periodo e dopo la "fuga" di Repesa, Alibegovic e Allen, il club deve già scontare un -5 in classifica per varie inadempienze e 100mila euro totali di multa (50mila a partita) per presentarsi da due giornate senza il numero minimo di contratti professionistici dopo la partenza di Allen.

