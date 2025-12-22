La donna ferita in piazza Nascè il Comitato per l' ordine e la sicurezza istituisce una nuova zona rossa

Nella zona di piazza Sturzo, via Turati, piazza Nascè e via Isidoro La Lumia sarà istituita una nuova zona a vigilanza rafforzata. È quanto ha deciso il comitato per l'ordine e la sicurezza, riunito oggi in prefettura dopo il ferimento della donna di 33 anni, V. P. (queste le iniziali), avvenuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La donna ferita in piazza Nascè, il Comitato per l'ordine e la sicurezza istituisce una nuova "zona rossa" Leggi anche: ‘Games week and cartoomics’, il prefetto istituisce la 'zona rossa' intorno alla fiera Leggi anche: La donna ferita in piazza Nascè, si cerca ancora chi ha sparato: al vaglio i video Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Spari in piazza Nascè il M5S annuncia interrogazione a Piantedosi | Destra incapace di garantire la sicurezza. Palermo, paura nella notte: spari in piazza Nascè, ferita una donna - Questa volta è successo in piazza Nasce, a pochi passi dal via La Lumia, zona piena di locali notturni. livesicilia.it

Donna ferita a Palermo, le sue condizioni sono stazionarie - Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio la 33enne ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, a Palermo. ansa.it

Donna ferita a Palermo, comitato sicurezza istituisce nuova "zona rossa" - Nella zona di piazza Sturzo, via Turati, piazza Nascè e via Isidoro La Lumia a Palermo sarà istituita una quarta zona a vigilanza rafforzata. msn.com

Palermo, donna ferita le condizioni sono stazionarie Restano stazionarie le condizioni di Valentina Peonio, ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, in pieno centro a Palermo vicino al teatro Politeama, la donna è ricoverata n - facebook.com facebook

È in condizioni stabili la donna ferita da una fucilata, a Palermo, nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025. Ha 30 pallini in corpo, sarà operata x.com

