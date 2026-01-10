The Voice Kids su Rai 1 dal 10 gennaio 2026 | coach puntate e streaming

Dal 10 gennaio 2026, alle 21:30 su Rai 1, torna The Voice Kids, il talent dedicato ai giovani talenti vocali. Condotto da Antonella Clerici, lo show presenta le fasi di selezione, le puntate in programma e le modalità di visione, sia in diretta che on demand su RaiPlay. Un appuntamento che offre l’opportunità ai bambini di esprimere il proprio talento in un ambiente professionale e rispettoso.

