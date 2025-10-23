‘The Voice Kids’ a Benevento le riprese per il talent show di Rai Uno

Tempo di lettura: < 1 minuto Stamani a Benevento le telecamere di ‘ The Voice Kids ‘, la versione junior del celebre talent show che dà spazio alle voci più promettenti d’Italia tra i 7 e i 14 anni. Le riprese, effettuate lungo Corso Garibaldi, al Teatro Comunale, in Piazza Santa Sofia e in altri luoghi simbolo del capoluogo sannita, fanno parte della preparazione per la nuova edizione del programma, che dovrebbe tornare su Rai Uno a novembre. Il format, condotto da Antonella Clerici, è una delle vetrine più prestigiose per i giovani talenti, e Benevento – dopo il successo di Alex Racioppi di Apice, il giovane che nell’edizione 2023 ha conquistato il pubblico con la sua voce – potrebbe regalare allo show un altro protagonista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘The Voice Kids’, a Benevento le riprese per il talent show di Rai Uno

