Il 20enne accoltellato in centro non è più in Rianimazione | resta grave ma stabile

Da bolognatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni del giovane tunisino di 20 anni, ferito con un coltello nel centro di Bologna, sono in miglioramento. Dopo il ricovero, il ragazzo non si trova più in rianimazione, sebbene la sua situazione rimanga grave. Le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

Migliorano, seppur restando gravi, le condizioni del 20enne di origine tunisina accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in pieno centro a Bologna. Il giovane, ricoverato in Rianimazione all’Ospedale Maggiore dopo un intervento chirurgico d’urgenza, non è più in terapia intensiva ed è stato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Milano, 20enne accoltellato a Pioltello: è grave

Leggi anche: Pioltello, accoltellato nel parco. Grave 20enne, aggressore in fuga

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lite tra giovani in centro ad Ancona, un ragazzo accoltellato - Nel corso di una lite tra giovani in centro ad Ancona, in piazza Roma, un 20enne di origine nordafricana, &#232; stato accoltellato da altri ragazzi, verosimilmente, sempre di origine nordafricana. ansa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.