Il 20enne accoltellato in centro non è più in Rianimazione | resta grave ma stabile
Le condizioni del giovane tunisino di 20 anni, ferito con un coltello nel centro di Bologna, sono in miglioramento. Dopo il ricovero, il ragazzo non si trova più in rianimazione, sebbene la sua situazione rimanga grave. Le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.
Migliorano, seppur restando gravi, le condizioni del 20enne di origine tunisina accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in pieno centro a Bologna. Il giovane, ricoverato in Rianimazione all’Ospedale Maggiore dopo un intervento chirurgico d’urgenza, non è più in terapia intensiva ed è stato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
