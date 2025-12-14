Pioltello accoltellato nel parco Grave 20enne aggressore in fuga

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato gravemente in un parco di Pioltello, mentre era con un conoscente. L'aggressore, ancora in fuga, si è avvicinato improvvisamente e ha colpito con un'arma da taglio. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità, mentre le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile.

Al parco con un conoscente seduto su una panchina, uno sconosciuto si avvicina, lo accoltella e fugge: è giallo. La vittima dell’aggressione, avvenuta all’ora di pranzo di ieri in un giardino pubblico a Pioltello, è un ventenne di origine egiziana, ora ricoverato all’ ospedale Fatebenefratelli, in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita. La dinamica del misterioso episodio è restituita per ora solo dalla testimonianza dell’amico che avrebbe assistito alla sequenza, tutta da verificare. Le indagini, a cura dei carabinieri della Compagnia di Pioltello, sono in pieno corso. Il fatto di sangue ha avuto come scenario il parco pubblico di via Monza di Seggiano, in pieno, pienissimo giorno. Ilgiorno.it Milano, 20enne accoltellato a Pioltello: è grave - Un ragazzo di 20 anni, egiziano, è grave dopo essere stato accoltellato all’addome. msn.com

Pioltello, 19enne accoltellato in strada in pieno giorno: è grave - L'uomo è stato colpito all'addome in una strada antistante a un comprensorio multietnico di case popolari ... msn.com

Un ragazzo di 20 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada a #Pioltello (Milano). L'episodio è avvenuto attorno alle 13 all'altezza di via Monza 15. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pioltello e i sanitari del 118. Il giovane è x.com

Un ragazzo di 20 anni versa in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in strada a Pioltello (Milano). L'episodio è avvenuto attorno alle 13 all'altezza di via Monza 15. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pioltello e i sanitari del 118. Il giovane è st - facebook.com facebook

© Ilgiorno.it - Pioltello, accoltellato nel parco. Grave 20enne, aggressore in fuga

Milano, passanti accoltellati: le immagini dal luogo dell'aggressione

Video Milano, passanti accoltellati: le immagini dal luogo dell'aggressione Video Milano, passanti accoltellati: le immagini dal luogo dell'aggressione