Milano 20enne accoltellato a Pioltello | è grave

Un giovane di 20 anni, di origine egiziana, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato all’addome a Pioltello, in provincia di Milano. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Monza, nei pressi del parco cittadino. Le autorità sono intervenute sul posto per le indagini e le operazioni di soccorso.

Un ragazzo di 20 anni, egiziano, è grave dopo essere stato accoltellato all’addome. L’episodio si è verificato questo pomeriggio a Pioltello, in provincia di Milano, in via Monza nei pressi del parco cittadino. Il 20enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il 20enne sarebbe stato aggredito da una persona a volto coperto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce su quanto successo. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Pioltello, accoltellato in strada in pieno giorno: gravissimo un 19enne - Il giovane sarebbe stato colpito all’addome con una lama: trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli. msn.com

Accoltellamento in pieno giorno a Pioltello: 20enne ferito all’addome da un uomo a volto coperto - L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in via Monza 15, a Pioltello. fanpage.it

Incidente a #Milano, il 20enne non era alla guida dell'auto ma era un soccorritore ?? Svolta nelle indagini sull'incidente costato la vita al 19enne Pietro Silva Orrego. Il giovane accusato dal medico di essere alla guida del Mercedes Brabus aveva effettivament - facebook.com facebook

© Lapresse.it - Milano, 20enne accoltellato a Pioltello: è grave

Ragazzo accoltellato a Milano, Crepet: “Il carcere minorile non risolve i problemi”

Video Ragazzo accoltellato a Milano, Crepet: “Il carcere minorile non risolve i problemi” Video Ragazzo accoltellato a Milano, Crepet: “Il carcere minorile non risolve i problemi”