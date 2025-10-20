Carolina Herrera e NABA Nuova Accademia di Belle Arti per la creatività delle giovani donne
P er il secondo anno consecutivo Carolina Herrera e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, si incontrano per dar vita a un progetto creativo e unico: Supporting Women’s creativity. Le studentesse e le persone, che non si riconoscono con il genere assegnato alla nascita ma si identificano come donne e hanno attivato la Carriera Alias in NABA del 2° e del 3° anno, sia di Roma che di Milano, sono state invitate a partecipare a un concorso ad alto tasso di femminilità ed estro. In palio, oltre a un premio in denaro, anche un HR mentoring da parte di Puig, e uno shooting da realizzare con noi di iODonna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Corriere della Sera. . Sostenere la creatività delle donne nel mondo dell’arte affinché possano esprimere al meglio il loro straordinario potenziale. È questo l’obiettivo del premio studio “Carolina Herrera x NABA, Supporting Women’s Creativity”, giunto alla sua - facebook.com Vai su Facebook
Carolina Herrera e Naba sostengono le donne nel mondo delle arti - Ritorna, per la seconda edizione, Supporting Women’s creativity, un progetto di Carolina Herrera (con Good Girl, l’iconica fragranza ispirata al potere delle donne) e Naba, Nuova Accademia di Belle ... Secondo ilsole24ore.com
Carolina Herrera x NABA: le artiste vincitrici del 2024 - L’obiettivo è quello di promuovere l’occupazione femminile e le pari opportunità nel mondo delle arti, del design e della creatività, dando, inoltre, l’opportunità alle studentesse di prendere parte ... Si legge su iodonna.it
Martina Lorusso vince il progetto Carolina Herrera x Naba - Martina Lorusso, studentessa del Triennio in Cinema e Animazione di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, è una delle vincitrici del progetto Carolina Herrera x NABA , Nuova Accademia delle Belle Arti: ... Si legge su video.corriere.it