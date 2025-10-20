Carolina Herrera e NABA Nuova Accademia di Belle Arti per la creatività delle giovani donne

P er il secondo anno consecutivo Carolina Herrera e NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, si incontrano per dar vita a un progetto creativo e unico: Supporting Women’s creativity. Le studentesse e le persone, che non si riconoscono con il genere assegnato alla nascita ma si identificano come donne e hanno attivato la Carriera Alias in NABA del 2° e del 3° anno, sia di Roma che di Milano, sono state invitate a partecipare a un concorso ad alto tasso di femminilità ed estro. In palio, oltre a un premio in denaro, anche un HR mentoring da parte di Puig, e uno shooting da realizzare con noi di iODonna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

