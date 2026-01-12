Ibsa Italy chi è il nuovo Ceo Giuseppe Celiberti

Giuseppe Celiberti è il nuovo CEO e General Manager di Ibsa Italy, filiale del Gruppo farmaceutico svizzero presente in oltre 90 Paesi. Con una consolidata esperienza nel settore farmaceutico e una forte passione per la chimica, guida ora l’azienda verso nuovi obiettivi strategici. La sua nomina rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza di Ibsa Italy nel mercato italiano e internazionale.

Una passione per la chimica e una lunga carriera nel pharma, Giuseppe Celiberti è il nuovo Ceo & General Manager di Ibsa Italy, filiale del Gruppo farmaceutico svizzero presente con i suoi prodotti in oltre 90 Paesi. Giuseppe Celiberti succede a Federico Mautone, che ha ricoperto il ruolo di Ceo dal 2023. Nel 2025 Ibsa ha celebrato il 40° anniversario dall’acquisizione da parte dell’attuale presidente e Ceo Arturo Licenziati, che ha trasformato l’azienda in una multinazionale che impiega oltre 2.300 collaboratori nel mondo. La nomina di Celiberti segna ora una nuova fase per l’azienda, che consolida così il proprio percorso di c rescita nel mercato italiano, rafforzando la propria struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

