hiroshi shimada nuovo ceo e presidente di daikin italy

Hiroshi Shimada è stato nominato nuovo amministratore delegato e presidente di Daikin Italy. Con una consolidata esperienza nel settore, assumerà la guida dell’azienda nel mercato italiano, contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per il comfort e l’efficienza energetica. La sua nomina rappresenta un passo importante per la crescita e l’ulteriore rafforzamento della presenza di Daikin in Italia.

Hiroshi Shimada è stato nominato amministratore delegato e presidente di Daikin Air Conditioning Italy. Prende il posto di Geert Vos che, spiega l’azienda, «ricoprirà un nuovo incarico di leadership all’interno di Daikin Europe». Shimada, che da dicembre 2023 era vicepresidente, vanta una carriera trentennale nella multinazionale nipponica, che produce apparecchi di climatizzazione e depurazione dell’aria: da oltre due decenni lavora fuori dal Giappone e ha ricoperto anche importanti incarichi negli Stati Uniti e in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

