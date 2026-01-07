Daikin Italy | Hiroshi Shimada nominato nuovo CEO e Presidente

Daikin Italy ha annunciato la nomina di Hiroshi Shimada come nuovo CEO e Presidente, con effetto da gennaio 2026. Shimada prenderà il comando della filiale italiana della multinazionale giapponese, sostituendo Geert Vos, che assumerà un ruolo di leadership in Daikin Europe N. Questa transizione segna un passo importante nel percorso di sviluppo dell’azienda in Italia.

Daikin Air Conditioning Italy annuncia la nomina di Hiroshi Shimada come suo nuovo CEO e Presidente. Assumerà la guida della filiale italiana della multinazionale giapponese a partire da gennaio 2026, succedendo a Geert Vos, che ricoprirà un nuovo incarico di leadership all’interno di Daikin Europe N.V.. Hiroshi Shimada vanta una carriera trentennale all’interno del gruppo Daikin. Ha trascorso più di 20 anni lavorando al di fuori del Giappone, inclusi incarichi negli Stati Uniti e in Medio Oriente. Da dicembre 2023 ha assunto il ruolo di Vice Presidente in Daikin Italy. Con la sua profonda conoscenza del settore HVAC e delle dinamiche globali dell’azienda, Hiroshi Shimada guiderà Daikin Italy in una nuova fase di consolidamento e crescita. 🔗 Leggi su Newsagent.it

