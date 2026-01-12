ibrahimovic ajax visite completate e annuncio vicino il figlio di zlatan ripercorre le orme del padre ad amsterdam

Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto vedere il figlio, Maximilian, approdare all'Ajax di Amsterdam. Dopo aver completato le visite mediche, l'annuncio ufficiale sembra ormai vicino. Questa operazione rappresenta un ritorno simbolico per la famiglia Ibrahimovic, che ripercorre le orme del padre in un club con cui ha già un legame speciale. L’arrivo di Maximilian all’Ajax potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera di entrambi.

Maximilian Ibrahimović è sempre più vicino a iniziare una nuova avventura in Olanda. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il giovane attaccante ha completato le visite mediche con l'Ajax ad Amsterdam, passo decisivo verso la firma.

