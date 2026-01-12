Ibrahimovic Ajax visite completate e annuncio vicino Il figlio di Zlatan ripercorre le orme del padre ad Amsterdam
Zlatan Ibrahimovic potrebbe presto vedere il figlio, Maximilian, approdare all'Ajax di Amsterdam. Dopo aver completato le visite mediche, l'annuncio ufficiale sembra ormai vicino. Questa operazione rappresenta un ritorno simbolico per la famiglia Ibrahimovic, che ripercorre le orme del padre in un club con cui ha già un legame speciale. L’arrivo di Maximilian all’Ajax potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera di entrambi.
Ibrahimovic Ajax, operazione definita e annuncio atteso. Un ritorno simbolico nella casa dove esplose il padre Zlatan Maximilian Ibrahimovi? è sempre più vicino a iniziare una nuova avventura in Olanda. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il giovane attaccante ha completato le visite mediche con l’Ajax ad Amsterdam, passo decisivo verso la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Maximilian #Ibrahimovic medisch goedgekeurd door #Ajax Max Ibrahimovic ha superato le visite mediche dell'Ajax x.com
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan e l'Ajax stanno completando lo scambio dei documenti per Maximilian Ibrahimovic. A distanza di quasi 22 anni dal padre, il giovane talento rossonero si trasferirà in Olanda seguendo le stesse orme di - facebook.com facebook
