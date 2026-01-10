Ibrahimovic torna all’Ajax! No non è Zlatan ma il figlio Maximilian | lascia i rossoneri ma c’è un particolare da non trascurare

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, si trasferisce dall’AC Milan all’Ajax. La trattativa tra le due società si avvicina alla conclusione, con le formalità ormai in fase di definizione. Questa operazione rappresenta un passaggio significativo nella carriera del giovane calciatore, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso professionale. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le implicazioni di questa scelta.

L'operazione tra Milan e Ajax per Maximilian Ibrahimovic è ormai alle battute finali, con le due società pronte allo scambio dei documenti. A quasi ventidue anni di distanza dall'arrivo di Zlatan ad Amsterdam, un altro Ibrahimovic è destinato a

