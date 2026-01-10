Maximilian Ibrahimovic sulle orme di suo padre Zlatan | è a un passo dal trasferimento all'Ajax

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan Ibrahimovic, si appresta a trasferirsi all'Ajax, dove inizierà la propria esperienza nel settore giovanile. La scelta del club olandese rappresenta un passo importante per il giovane calciatore, che seguirà le orme del padre nel mondo del calcio professionistico. Questa opportunità potrebbe segnare l'inizio di un percorso di crescita e sviluppo nel contesto di una delle società più prestigiose d’Europa.

L'Ajax ha scelto di puntare su Maximilian Ibrahimovic, figlio maggiore di Zlatan: vestirà la stessa maglia del padre, anche se comincerà dalla squadra giovanile.

