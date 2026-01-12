I fondi destinati agli esami medici obbligatori per i 300 istruttori di tiro della polizia di Roma sono terminati, lasciandoli senza copertura. Nonostante la frase “sempre dalla parte delle forze dell’ordine” venga spesso ripetuta, in questa occasione la tutela della loro salute appare messa in secondo piano. La situazione solleva interrogativi sulla priorità data alle esigenze del personale di sicurezza e sulla gestione delle risorse pubbliche.

I fondi sono finiti. 300 istruttori di tiro della polizia di Roma costretti a pagare gli esami medici obbligatori.

