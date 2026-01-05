Da sabato, l’ospedale delle Valli del Noce non dispone più della TAC a causa di un guasto. L’Azienda sanitaria ha attivato una riorganizzazione dei servizi diagnostici per assicurare la continuità degli esami necessari, anche attraverso spostamenti presso strutture alternative. La situazione richiede quindi una gestione temporanea, mantenendo l’attenzione sulla sicurezza e la qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai pazienti.

Da sabato l’ospedale delle Valli del Noce è privo della Tac. L’apparecchiatura ha subito un guasto e, in attesa del ripristino, l’Azienda sanitaria ha avviato una riorganizzazione dei servizi diagnostici per garantire comunque l’esecuzione degli esami necessari.Tutti i pazienti che necessitano di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: La scuola e il concorso Ata, Flc Cgil Sicilia: "In 7 mila costretti a spostarsi in sedi lontane, non è giusto"

Leggi anche: Tre astronauti bloccati nello spazio: fuori uso la capsula per il rientro in caso di emergenza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

??Emergenza diagnostica: Tac fuori uso e pazienti costretti a spostarsi per gli esami.

Ospedale, Tac fuori uso - Problemi tecnici da lunedì scorso impediscono il corretto funzionamento dell ... rainews.it

Il Master di II livello in Medicina dell’Emergenza e Urgenza approfondisce fisiopatologia clinica, diagnostica, gestione delle priorità assistenziali e trattamento delle principali emergenze. Include formazione sulle tecniche di rianimazione e sulla stabilizzazione - facebook.com facebook