Gullo odio social per l' ex Campioni di origini palermitane | Insulti per il mio aspetto fisico fate schifo
Gullo, ex partecipante di Campioni, commenta l’odio sui social: “Insulti per il mio aspetto, fate schifo”. Ricordando la sua esperienza nel reality calcistico di circa 20 anni fa, ha condiviso: “Ho tre cose che mi porto dietro”. La sua riflessione evidenzia come i commenti negativi possano lasciare tracce durature, sottolineando l’importanza di un uso consapevole dei social media e di rispetto reciproco.
Una volta - quando parlò della sua esperienza a Campioni, il primo reality calcistico di circa 20 anni fa - raccontò: “Ho tre cose che mi porto dietro. Il mio rapporto con Ciccio Graziani è la prima. All’epoca, per me, c’erano due reality: uno era il Cervia coi ragazzi di Campioni e l’altro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Francesco Gullo, ex calciatore di Campioni replica dopo gli insulti: Vergognatevi!.
Francesco Gullo preso di mira perché ingrassato: “Siete spazzatura, questo è bullismo che porta al suicidio” - Francesco Gullo demolisce gli hater che lo insultano per il fisico: “Siete spazzatura umana”. fanpage.it
“Questo è bullismo. Se fosse una ragazza fragile potrebbe portare al suicidio”. Francesco Gullo preso di mira per il suo aspetto fisico. Lo sfogo contro gli hater diventa un messaggio forte contro l’odio sui social. - facebook.com facebook
