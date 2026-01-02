Beatrice Arnera la partner di Raoul Bova racconta l’odio sui social e attacca l’ex | ‘Ricevo minacce e insulti’

Beatrice Arnera, nota attrice e partner di Raoul Bova, ha condiviso le difficoltà legate alla sua esperienza sui social, dove riceve minacce e insulti, in particolare dopo la separazione da Andrea Pisani. In un messaggio pubblico, ha evidenziato la presenza di commenti offensivi e inviti al suicidio, sottolineando le sfide di affrontare l’odio online e il rispetto della privacy.

L’odio sui social dopo la separazione da Andrea Pisani. Messaggi di odio, insulti personali e addirittura inviti al suicidio: è quanto ha reso pubblico Beatrice Arnera, attrice nota al grande pubblico e ora legata a Raoul Bova, con cui ha iniziato una relazione dopo la separazione dall’ex compagno Andrea Pisani, padre della sua figlia Matilde. Attraverso una serie di stories su Instagram, l’attrice ha voluto denunciare la pressione costante e le minacce ricevute negli ultimi mesi, a seguito dell’uscita allo scoperto con Bova, conosciuto sul set della fiction Buongiorno, mamma. “Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

