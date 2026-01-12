L'attuale conflitto in Ucraina vede una significativa perdita di vite umane da entrambe le parti. Secondo fonti ufficiali, le forze russe subiscono circa mille morti al giorno, una situazione che si protrae da dicembre. Questa dinamica evidenzia la complessità e la gravità del conflitto in corso, con implicazioni che coinvolgono la stabilità regionale e gli sforzi internazionali per una risoluzione pacifica.

(Agenzia Vista) Kiev, 12 gennaio 2026 "In questo momento, le perdite russe ammontano a non meno di mille morti al giorno - e così è stato da dicembre. È così che la Russia sta essenzialmente pagando solo per impedire alla guerra di finire. Questa è follia e può essere fermata solo dalle forze combinate, le forze dell'Europa e degli Stati Uniti, le forze di tutti i nostri partner. Questa settimana, la Russia ha lanciato quasi 1.100 droni d'attacco, oltre 890 bombe aeree guidate e più di 50 missili di vario tipo contro l'Ucraina: balistici, da crociera e anche l'Oreshnik a medio raggio. E contro obiettivi che non hanno alcun significato militare: energia, edifici residenziali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

